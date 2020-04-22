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محافظات

بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات صرف آلي متنقلة لخدمة أهالي العجمي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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محمود زيدان
6 أيام مرت على قرية كفر العجمي، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وهي لا زالت خاضعة لقرار العزل الصحي لمدة 14 يومًا، بعد تسجيل القرية أكثر من 10 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

والتزم أهالي قرية كفر العجمي بقرارات وتعليمات الحظر التي تطبقها مديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء أيمن لقية، نائب مدير الأمن، حفاظًا وحرصًا على صحة الأهالي. 

ودفع مسئولو بنك الطعام المصري، بنحو 2000 كرتونة مواد غذائية، بناءً على تواصل النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب بدائرة مركزي بيلا والحامول، وجرى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة من أهالي القرية.

وخصصت إدارة بنك مصر، سيارتين متنقلتين تحمل ماكينات صرف آلي ATM، لأهالي قرية كفر العجمي لتسهيل عملية المعاملات المالية المختلفة، بما فيها صرف رواتب الموظفين والمعاشات من الأسر الخاضعة للعزل الصحي المنزلي.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من الإجراءات الوقائية التي جرى اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid 19، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات صرف آلي متنقلة لخدمة أهالي العجمي
بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات صرف آلي متنقلة لخدمة أهالي العجمي
بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات صرف آلي متنقلة لخدمة أهالي العجمي
بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات صرف آلي متنقلة لخدمة أهالي العجمي
بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات صرف آلي متنقلة لخدمة أهالي العجمي
بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات صرف آلي متنقلة لخدمة أهالي العجمي
بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات صرف آلي متنقلة لخدمة أهالي العجمي
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