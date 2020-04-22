أول بطولة للكاراتيه أون لاين.. الشباب والرياضة تتحدى كورونا

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لتنظم أول بطولة للكاراتيه "كاتا فردي" أون لاين بنظام الفيديو كونفرانس، غدا الخميس تحت شعار " الكورونا مش هتوقفنا " بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للكاراتيه ومكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمى بالوزارة والمديرية إلتزاما بالإجراءات الاحترازية لمكافحة اتتشار فيروس كورونا وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.





فيما عقد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة الدقهلية اجتماعا اليوم بحضور أحمد علام وكيل الرياضة والدكتور طارق باشا وكيل الشباب والدكتور أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة والمهندس سيد الصفطاوي رئيس منطقة الكاراتيه والدكتور عباده الجزار معاون الوزير والذى شارك بالاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس لبحث الاستعدادات لتنظيم البطولة.





ومن جانبه أكد علاء الشربينى وكيل الوزارة أن البطولة يتم تنفيذها لأول مره أون لاين فى ضوء الإجراءات الإحترازية التى قررها رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.



