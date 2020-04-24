20 فائدة تجعلك تتناول الكركديه على فطار رمضان

الكركدية أحد المشروبات الرمضانية التي يجهل الكثير فوائدها وقد يوجد في الكركدية الكثير من العناصر المهمة حيث يحتوي الكركديه على الكثير من الفتامينات مثل: فيتامين A، وفيتامين B1، وفيتامين B2، وفيتامين C، وفيه الكثير من الأملاح والمعادن الغذائية، مثل: الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم، وبه أيضًا نسبة من البروتين النباتية.





يساعد على خفض مستويات الدهون فى الدم يساعد على فقدان الوزن يساعد فى علاج مرض السكرى يعمل على منع نمو وإنتشار الخلايا السرطانية يحافظ على صحة الكبد يقوى ضربات القلب ويقتل الميكروبات مساعد قوى لعملية الهضم وغنى بفيتامين C

يحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

يحافظ على توازن السوائل في الجسم.

مفيد جدًا للكحة والسعال.

يقلل من عملية لزوجة الدم.

يقتل الميكروبات ويقوّي جهاز المناعة في جسم الأنسان.

يعتبر مادة ملونة للكثير من الأطعمة والمربّى.

مفيد جدًا لعضلة القلب.

طارد للسموم من الجسم.

يخفف من الأمساك والمشاكل الهضميّة.

يخفف من إحتقان القصبات الهوائية ومشاكل الجهاز التنفسي.

يفيد عصير الكركديه في التخلّصمن احتباس البول فهو من النباتات التي تدر البول.

يحافظ على ضغط الدم، ويمنع الضغط من الارتفاع إذا كان عصيرًا باردًا، ويمنع نزول ضغط الدم إذا كان شايًا ساخنًا.

يحافظ على صحة الشرايين.

بذور الكركدية تزيد الخصوبة لدى الرجال.



