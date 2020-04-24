AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

20 فائدة تجعلك تتناول الكركديه على فطار رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
الكركدية  أحد المشروبات الرمضانية التي يجهل الكثير فوائدها وقد يوجد في الكركدية الكثير من العناصر المهمة حيث يحتوي الكركديه على الكثير من الفتامينات مثل: فيتامين A، وفيتامين B1، وفيتامين B2، وفيتامين C، وفيه الكثير من الأملاح والمعادن الغذائية، مثل: الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم، وبه أيضًا نسبة من البروتين النباتية.
فوائد الكركديه

 يساعد على خفض مستويات الدهون فى الدم 
 يساعد على فقدان الوزن 
 يساعد فى علاج مرض السكرى 
يعمل على منع نمو وإنتشار الخلايا السرطانية 
  يحافظ على صحة الكبد 
 يقوى ضربات القلب ويقتل الميكروبات 
 مساعد قوى لعملية الهضم وغنى بفيتامين C
يحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.
يحافظ على توازن السوائل في الجسم.
مفيد جدًا للكحة والسعال.
يقلل من عملية لزوجة الدم.
يقتل الميكروبات ويقوّي جهاز المناعة في جسم الأنسان.
يعتبر مادة ملونة للكثير من الأطعمة والمربّى.
مفيد جدًا لعضلة القلب.
طارد للسموم من الجسم.
يخفف من الأمساك والمشاكل الهضميّة.
يخفف من إحتقان القصبات الهوائية ومشاكل الجهاز التنفسي.
يفيد عصير الكركديه في التخلّصمن احتباس البول فهو من النباتات التي تدر البول.
يحافظ على ضغط الدم، ويمنع الضغط من الارتفاع إذا كان عصيرًا باردًا، ويمنع نزول ضغط الدم إذا كان شايًا ساخنًا.
يحافظ على صحة الشرايين.
بذور الكركدية تزيد الخصوبة لدى الرجال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشمندر.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله

للقلب والكلى.. 7 أسباب تدفعك لشرب عصير البرتقال صباحا

بجنيه واحد.. نوع مهمل من الأعشاب يعالج الكبد والضغط والسكر

لمرضى الضغط والسكر.. تعرف على فوائد الكركديه

كنز صحي.. فوائد قشر الليمون

30 فائدة لتناول الزبيب الأحمر في رمضان

ترشيحاتنا

مازيمبي الكونغولي يحسم رسميًا موقفه من بيع موليكا لـ الأهلي

دعاء اليوم الاول من رمضان.. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين

الأوقاف ترد على ادعاءات منع تشغيل القرآن فى المساجد خلال شهر رمضان

محذرا من مصير حنين حسام.. أحمد موسى: لازم نعرف ولادنا بيعملوا إيه في الغرف المغلقة

توفيت بعد الولادة بأيام.. فيروس كورونا يمنع أمًا شابة من رؤية مولودها

موعد اذان الفجر والمغرب أول يوم في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان