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أخبار العالم

احتجاجات في ألمانيا ضد القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 10:17 م
احتجاجات في ألمانيا
احتجاجات في ألمانيا ضد القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا
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رحيم يسري
تظاهر عشرات الاشخاص، اليوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وطالب أكثر من ألف متظاهر في برلين باستعادة حريتهم منتقدين "الحبس" الذي يواجهونه جراء إجراءات الإغلاق والحجر المفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

من جانبها اعلنت الشرطة اعتقال نحو 100 شخص بالقرب من ساحة روزا لوكسومبورج.

وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، حاول بعض المتظاهرون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافات مناسبة بينهم، كما حاول البعض ارتداء الكمامة بينما جلس آخرون على الأرض، فيما تجمع آخرون دون اتخاذ أي إجراءات احترازية.

بينما قالت  المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن جائحة كورونا جد ستحتل أولوية كبيرة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة، لكن دون تجاهل قضية التغير المناخي.
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