أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تؤجل إنتاج iPhone 12..طريقة استخدام رقمين وأكثر على واتس آب

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:







جوجل تطلق سماعات Pixel Buds الجديدة رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية للأذن Pixel Buds، والتى تقدم تصميما فريدا ومميزات عديدة للمنافسة بشدة مع الأنواع الأخرى.





آبل تؤجل إنتاج iPhone 12 شهرا إضافيا.. تعرف على التوقيت النهائي قامت شركة آبل الامريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، بتأخير إنتاج iPhone 12 لمدة شهر إضافى ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت، الأمر الذى يعني أنه من المحتمل أن يتم إطلاق iPhone 12 في نهاية أكتوبر.





في نفس الوقت..طريقة استخدام رقمين وأكثر على واتس آب WhatsApp يستخدم تطبيق المراسلات الفورية الشهير واتس آب Whatsapp أكثر من مليارى شخص حول في العالم، لذلك يحصل باستمرار على مجموعة كبيرة من التحديثات، كما يملك العديد من المميزات التي تجعل الجميع يفضله عن غيره.





قام موقع التدوينات المصغرة تويتر Twitter، بإيقاف ميزة تلقي رسائل SMS تحتوي على نص التغريدات الجديدة في العديد الدول التي تعتمد عليها عبر التطبيق أو موقع الويب . التيفي



قامت شركة شاومى الصينية اليوم، بإصدار هاتفها المتميز Xiaomi Mi 10 Youth من الفئة المتوسطة، والذى يتميز بإمكانيات عالية وسعر مناسب، وبالتزامن مع إصدار الهاتف قامت أيضا بإصدار واجهة نظام التشغيل MIUI 12 .

