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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تؤجل إنتاج iPhone 12..طريقة استخدام رقمين وأكثر على واتس آب

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية للأذن Pixel Buds، والتى تقدم تصميما فريدا ومميزات عديدة للمنافسة بشدة مع الأنواع الأخرى.

قامت شركة آبل الامريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، بتأخير إنتاج  iPhone 12 لمدة  شهر إضافى ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت، الأمر الذى يعني أنه من المحتمل أن يتم إطلاق iPhone 12 في نهاية أكتوبر.

يستخدم تطبيق المراسلات الفورية الشهير واتس آب Whatsapp أكثر من مليارى شخص حول في العالم، لذلك يحصل باستمرار على مجموعة كبيرة من التحديثات، كما يملك العديد من المميزات التي تجعل الجميع يفضله عن غيره.

قام موقع التدوينات المصغرة تويتر Twitter، بإيقاف ميزة تلقي رسائل SMS التي تحتوي على نص التغريدات الجديدة في العديد الدول التي تعتمد عليها عبر التطبيق أو موقع الويب .

قامت شركة شاومى الصينية اليوم، بإصدار هاتفها المتميز Xiaomi Mi 10 Youth من الفئة المتوسطة، والذى يتميز بإمكانيات عالية وسعر مناسب، وبالتزامن مع إصدار الهاتف قامت أيضا بإصدار واجهة نظام التشغيل MIUI 12 .

 إذا كنت واحدا من الذين يمتلكون  أجهزة  MacBook  ماك بوك خاصة جهاز  MacBook Pro ولاحظت أنه يصبح ساخنًا أثناء الشحن، فإن هناك حل بسيط لحل هذه المشكلة، فكل ما عليك هو أن تقوم بشحنه فقط  باستخدام المنافذ الموجودة على الجانب الأيمن من جهازك.

أعلنت شركة شاومى الصينية رسميا اليوم، الإثنين، عن هاتفها Xiaomi Mi 10 Youth والذى يحتوى على إمكانيات عالية للغاية ولكن بسعر رخيص. 

يبدو أن الأمور قد احتدمت بالفعل في شركة فيسبوك المالكة لأكبر موقع تواصل  اجتماعى في العالم، وأصبح منصب الرئيس التنفيذى والمؤسس للشركة مارك زوكربيرج مهددا بالخطر، خاصة بعد توقيع غرامة  تاريخية قدرها 5 مليارات  دولار. 

ظهرت تسريبات جديدة لهاتف Honor X10 المنتظر أن تطلقه شركة Honor  هونر التابعة لشركة هواوى الصينية قريبا.

تعتبر الألعاب الإلكترونية هى متنفس للمراهقين والشباب، وهو أمتع شئ يقومون به لتسلية أنفسهم، وإزداد الإقبال بشكل كبير على الألعاب الإلكترونية خاصة بعد تفشى فيروس كورونا.

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