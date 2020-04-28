أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تؤجل إنتاج iPhone 12..طريقة استخدام رقمين وأكثر على واتس آب

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية للأذن Pixel Buds، والتى تقدم تصميما فريدا ومميزات عديدة للمنافسة بشدة مع الأنواع الأخرى.
قامت شركة آبل الامريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، بتأخير إنتاج iPhone 12 لمدة شهر إضافى ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت، الأمر الذى يعني أنه من المحتمل أن يتم إطلاق iPhone 12 في نهاية أكتوبر.
يستخدم تطبيق المراسلات الفورية الشهير واتس آب Whatsapp أكثر من مليارى شخص حول في العالم، لذلك يحصل باستمرار على مجموعة كبيرة من التحديثات، كما يملك العديد من المميزات التي تجعل الجميع يفضله عن غيره.