جوجل تطلق سماعات Pixel Buds الجديدة رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة " جوجل " الأمريكية رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية للأذن Pixel Buds، والتى تقدم تصميما فريدا ومميزات عديدة للمنافسة بشدة مع الأنواع الأخرى.









ووفقًا لموقع phonearena التقنى، فإن السماعات الجديدة التى تقدمها " جوجل " تتميز بتقنية تجعلها تتكيف مع درجة الصوت المحيطة بالمستخدمين، حيث إنها ترتفع بشكل آلى في وجود الأصوات العالية وتنخفض في الوضع الطبيعى.









وذكرت جوجل أن السماعات الجديدة Pixel Buds تم تصميمها للاقتران بسلاسة مع هواتف Pixel بخاصية Fast Pair، أو بالبلوتوث Bluetooth مع أى جهاز، والاتصال عن بعد لمسافة تصل إلى حوالى 90 مترا، وتمتد إلى 24 ساعة أو أكثر و يتم الشحن عبر وصلة USB-C أو لاسلكيًا.









بالإضافة إلى أن سماعات Pixel Buds الجديدة تتمتع بتقنية عزل الأصوات المزعجة، حيث تم تصميم السماعة بشكل لمنع الشعور بالانسداد الذي يصيب العديد من الأشخاص، ويوفر شعورًا بالراحة والسعادة.











وتتوفر سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من متجر Google عبر الإنترنت اليوم بألوان الأبيض والاسود والبرتقالى، بسعر 179 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل حوالى 2800 جنيه مصرى.