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تكنولوجيا

في نفس الوقت..طريقة استخدام رقمين وأكثر على واتس آب WhatsApp

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:02 ص
في نفس الوقت..طريقة
في نفس الوقت..طريقة استخدام رقمين و أكثر علي واتسآب WhatsApp
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قسم التكنولوجيا
يستخدم تطبيق المراسلات الفورية الشهير واتس آب Whatsapp أكثر من مليارى شخص حول في العالم، لذلك يحصل باستمرار على مجموعة كبيرة من التحديثات، كما يملك العديد من المميزات التي تجعل الجميع يفضله عن غيره.

ويحتاج العديد من المستخدمين الحصول على حسابين مفعلين لرقمين مختلفين عبر واتسآب، خاصة أثناء استخدام بطاقتين SIM بالهواتف ثنائية الشريحة الموجودة منذ عدة سنوات حتى الآن.

وبحسب ما ذكره موقع androidpolice فإن هناك عدة طرق لحل هذه المشكلة، مما يسمح باستخدام العديد من حسابات واتسآب في وقت واحد . 

الطريقة الأولى: استنساخ التطبيق الأصلي
قامت العديد من شركات صناعة الهواتف الذكية بابتكار حل للسماح للأشخاص باستخدام حسابين في نفس الوقت  لتطبيق المراسلة نفسه مثل سامسونج، أوبو، هواوى، و شاومى.

لكن تتطلب هذة الطريقة التأكد من العلامة التجارية للهاتف والطراز وإصدار الأندرويد إذا كان الجهاز يدعمها، فهي الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة لإرسال الرسائل باستخدام رقمين مختلفين عبر WhatsApp، ولتفعيل الطريقة من خلال فتح الاعدادات ، ثم التطبيقات ، واختيار نسخ التطبيق Dual Apps

الطريقة الثانية : تحميل تطبيق واتسآب أعمال Business
يمكن تحميل تطبيق WhatsApp Business الذى يتيح للمستخدمين من أصحاب الأعمال استخدام أكثر من رقم، ويعتبر تحميله أمرًا سهلًا، إلا أنه يتطلب من المستخدم كتابة اسم الشركة التى يعمل بها بدلًا من كتابة إسمه. 

وبالتالى يمكنك الحصول على رقمين مختلفين على تطبيق واتسآب واحد، وهو متوفر لجميع أجهزة الأندرويد و IOS .

الطريقة الثالثة : تحميل برنامج متعدد الحسابات  Parallel spaces

إذا كان هاتفك لا يدعم استنساخ التطبيقات فهناك بعض التطبيقات توفر هذة الميزة، ومن السهل جدًا استخدام العديد من حسابات التواصل الإجتماعى على هاتف واحد من خلال تحميل برنامج متعدد الحسابات Parallel spaces عبر متجر التطبيقات بلاى ستور. 

و تعمل الطريقتان الأولى والثالثة أيضًا مع العديد من التطبيقات مثل Messenger و Instagram و Telegram .
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