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تكنولوجيا

بعد تغريمها 5 مليارات دولار.. فيسبوك تخطط لوضع الإعلانات في واتسآب

السبت 25/أبريل/2020 - 02:01 م
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير جديد نشره موقع "theinformation"، بأن شركة فيسبوك تسعى إلى وضع إعلانات في تطبيق واتسآب وبالتحديد ضمن ميزة الحالة الشبيهة بميزة القصص على إنستجرام.

وتعتمد الشركة عملاق التواصل الاجتماعى على دخلها الأساسي من السياسة الإعلانية التي تنتهجها مع منصتها الرئيسية والتطبيقات التي تمتلكها مثل إنستجرام وفيسبوك.


ومازالت الشركة تدفع الملايين على تطبيق واتسآب الذي استحوذت عليه قبل ستة سنوات مقابل 22 مليار دولار، دون تحقيق عائد مالي في المقابل كما هو الحال مع باقي خدماتها، لكن هذا الأمر ربما يتغير في الوقت القريب.

ووفقا لخطط الشركة الأمريكية، فإنها تسعي لدمج تطبيقاتها الشهيرة معا ضمن نظام مراسلة متصل، ومن بينها ماسنجر وإنستجرام وواتسآب.

وبالرغم من سعي الشركة لوضع الإعلانات على تطبيق واتسآب، إلا أن عملية دمج التطبيقات ربما تحتاج سنوات وبالتالي لن يكون ظهور تلك الخاصية المزعجة قريبا.

وقد تلحق خطة الشركة لدمج تطبيقاتها الثلاثة في نظام مراسلة واحد، الضرر بخصوصية مستخدمي أحد تلك التطبيقات، والذين لا يرغبون في التعامل مع البرامج الأخرى التابعة للشركة.

يذكر أن محكمة أمريكية وقعت أمس الجمعة، غرامة على شركة فيسبوك قدرها 5 مليارات دولار أمريكي، بسبب انتهاكاتها لخصوصية المستخدمين، وذلك بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي سمحت بانتهاك البيانات الشخصية لملايين المستخدمين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.
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