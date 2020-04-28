روسيا تبدأ علاج بعض حالات كورونا بخليط ساخن من الهيليوم والأوكسجين

قال الأكاديمي الروسي فاليري تشيريشنوف "إن بلاده بدأت دراسات سريرية على علاج لفيروس كورونا عن طريق استنشاق خليط من الهليوم والأكسجين (GCS)"، والذي يتم تسخينه إلى درجة حرارة عالية.

وأضاف تشيريشنوف في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ نقلته وكالة أنباء سبوتنيك "أن هذه الخليط يستخدم حاليا في المستشفيات مباشرة لعلاج المرضى بمدن روسية، منها كومي وسان بطرسبورج ، وذلك إلى جانب التهوية الاصطناعية للرئتين".