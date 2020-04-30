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أخبار العالم

285 حالة وفاة و1872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:32 م
285 حالة وفاة و1872
285 حالة وفاة و1872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا
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شيماء مصطفى
أعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، عن تسجيل عدد حالات إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 285 حالة وفاة و1872 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة في إيطاليا لـ 27967 ، فيما تجاوز عدد الإصابات حتى الآن 205 آلاف حالة.

وتجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، مليون شخص، ما يمثل أحد أبرز المحطات المشرقة في معركة البشرية ضد هذا الفيروس.

وأعلن موقع "وورلد او ميترز"، المعني برصد تطور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا، أن عدد المتعافين تجاوز عتبة المليون شخص.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 3,244,586، فيما سجلت الوفيات 229,182.
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