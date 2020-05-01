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محافظات

بشاير الخير.. خروج 16 حالة كورونا من مستشفيات العزل بـ الدقهلية

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:53 م
خروج 16 حالة كورونا
خروج 16 حالة كورونا من مستشفيات العزل بـ الدقهلية
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهليه عن خروج ١٦ حاله من مستشفيات العزل،  من مصابي كورونا بعد تعافيهم وسط حالة من الفرحه وأجواء رمضانيه مبشرة. 

واستقبل المرضى نبأ سلبية التحاليل الخاصه بهم وتعافيهم من فيروس كورونا بالزغاريد والاغاني اعلانا عن فرحتهم وسعادتهم بالشفاء والخروج من العزل إلى منازلهم.

وتهيب صحة الدقهليه بالمواطنين الالتزام التام بالبقاء بالمنزل وتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد والبعد عن الزحام الذى اصبح واضحا للجميع مما يزيد من خطورة العدوى والاصابه.

فيما وجه وكيل الوزاره التهنئه للمعافين متمنيا الشفاء لباقى المصابين، وموجها الشكر للطاقم الطبى بعزل تمى الامديد والمدينه الجامعية.
بشاير الخير.. خروج 16 حالة كورونا من مستشفيات العزل بـ الدقهلية
بشاير الخير.. خروج 16 حالة كورونا من مستشفيات العزل بـ الدقهلية
بشاير الخير.. خروج 16 حالة كورونا من مستشفيات العزل بـ الدقهلية
بشاير الخير.. خروج 16 حالة كورونا من مستشفيات العزل بـ الدقهلية
بشاير الخير.. خروج 16 حالة كورونا من مستشفيات العزل بـ الدقهلية
بشاير الخير.. خروج 16 حالة كورونا من مستشفيات العزل بـ الدقهلية
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