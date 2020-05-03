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برلمان

عبد العال يحيل بيان رئيس الوزراء عن حالة الطوارئ للجنة العامة

الأحد 03/مايو/2020 - 03:19 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أحال الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر، إلى اللجنة العامة للمجلس، لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس. 
 
ودعا عبد العال، اللجنة العامة بالمجلس لعقد اجتماعها اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة، مباشرة لدراسة البيان. 

جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أسباب اتخاذ قرار رئيس الجمهورية رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠. 

وتضم اللجنة العامة في تشكيلها، برئاسة الدكتور على عبد العال، وكيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلى النواب المستقلين، بالإضافة إلى وزير الشئون النيابية.
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