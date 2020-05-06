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أخبار العالم

بينهم 84 مصريا.. الكويت تسجل 485 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:01 م
الكويت تسجل 485
الكويت تسجل 485 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت اليوم، الأربعاء، تسجيل 485 إصابة جديدة وحالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. عبد الله السند إنه جرى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تسجيل 485 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 6289.

وأوضح السند أنه لم يتم تسجيل أي حالة مرتبطة بالسفر، في حين أن عدد حالات التقصي الوبائي وحالات المخالطة بلغ 485 حالة، وتشمل 99 حالة لمواطنين كويتيين، و 152 حالة من الجنسية الهندية، و 49 حالة من الجنسية البنجلاديشية، و84 حالة من الجنسية المصرية، وحالات لجنسيات مختلفة.

ولفت السند إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 136 حالة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وأضاف السند: "وصل مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها إلى 2219 بعد أن أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 187حالة من المصابين بالفيروس، مردفًا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاءهم وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

أعلنت الكويت أمس، الثلاثاء، تسجيل العدد الأعلى على الإطلاق بإصابات فيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس حيث تم رصد 526 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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