بومبيو: أبلغنا حكومة الأسد وروسيا بضرورة رحيل إيران من سوريا

أعلن وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا وسوريا بضرورة مغادرة القوات الإيرانية الأراضي السورية.





وقال بومبيو: "أكدنا لسوريا وروسيا أن إيران يجب أن تغادر روسيا".





وأضاف أن على النظام الإيراني الداعم للإرهاب يجب أن يوجه إنفاقه وموارده إلى الشعب الإيراني.





وعن أزمة غرق المهاجرين الافغان، قال بومبيو :"نحن على علم بالإجراءات التي قام بها قوات حرس الحدود الإيرانية لاضطهاد المهاجرين الأفغان ودعوة الحكومة الأفغانية إلى إجراء تحقيق كامل".





فيما رحب بومبيو بخطوة ألمانيا بتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.





إلى ذلك، وقال بيان للخارجية الإيرانية على "تويتر" في أعقاب اتهام أمريكي لإيران بتعذيب المهاجرين الأفغان، إن "إيران تتمتع بعلاقات قوية مع أفغانستان وتقوم بمساعدة قادتها على طريق تشكيل حكومة شاملة".





وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قد أفادت بغرق عدد من المواطنين الأفغان، أثناء محاولتهم عبور نهر حدودي بغرض دخول إيران بشكل غير قانوني، بعد تقارير عن تعذيب حرس الحدود الإيرانيين لهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران.





فيما قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هذا الحادث المأساوي وقع في أفغانستان، وأنكرت قوات حرس الحدود الإيرانية وقوع هذا الحادث في الأراضي الإيرانية.



