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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور : الأهلي يطمح في تحقيق نتائج مميزة بالمونديال

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالحكيم أبو علم

أكد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رغبته في تقديم مستوى قوى وتحقيق نتائج جيدة، خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال: «بالتأكيد، لدي ذكريات جيدة في كأس العالم للأندية، ولكن أول مباراة لي مع الأهلي أمام اتحاد جدة كان لها طابع خاص، بالإضافة إلى أنني سجلت هدفًا في تلك المباراة، وبالطبع هذا الأمر يظل عالقًا في ذاكرتي».

وأضاف: «بالطبع، مشاركتي في كأس العالم للأندية الماضية كان إحساسًا مختلفًا، وشرف لأي لاعب التواجد في بطولة عالمية مع النادي الأهلي، وكنت سعيدًا بالفوز بجائزة أفضل لاعب في لقاء أوراوا الياباني والفوز بالميدالية البرونزية».

وتابع: «أي لاعب يتمنى المشاركة في بطولة عالمية، وسعيد بالتواجد مع الأهلي وأتمنى تحقيق نتائج جيدة وإسعاد جماهير النادي، وبالطبع أي لاعب يكون لديه أهداف كثيرة في مسيرته، وأحلم بتحقيق المزيد من الألقاب مع الأهلي».

وأكمل إمام عاشور: «سعدت للغاية بوجود صوري على ملصقات البطولة، وفي خلال موسمين فقط أسير بشكل جيد، وبالتأكيد خوض لقاء الافتتاح مع إنتر ميامي بوجود لاعب مثل ليونيل ميسي يعد شرفًا كبيرًا، لأنه اللاعب الأفضل في العالم، ووجوده يمنحني دافعًا أفضل».

وواصل: «أتمنى أن أصل لأفضل المستويات بمساعدة زملائي اللاعبين ودعم الجمهور، ونحن نسعى لتحقيق نتائج جيدة تليق بالنادي وجماهيره، والأهلي فريق يعرفه الجميع، ونحترم جميع المنافسين، ووجودنا في المونديال من أجل تحقيق نتائج قوية».

وزاد: «لا يزال لدي المزيد من الطموحات مع الأهلي، وما دمت موجودًا مع الفريق، فإنني أحلم بتحقيق الكثير، وبالنسبة للصفقات الجديدة كلهم لاعبون جيدون ويمثلون إضافة قوية للفريق، وكل اللاعبين المنضمين حديثًا أسماء كبيرة».

وقال: «زيزو إضافة كبيرة لنا، وقد اتخذ خطوة جيدة في مسيرته بالانضمام للفريق، والمشاركة في بطولات كبرى، وهو لاعب يتمتع بعقلية احترافية مميزة، ويركز فقط داخل الملعب ولا يهتم بأي أمور خارج المستطيل الأخضر».

وأضاف إمام عاشور: «محمد علي بن رمضان من العناصر المميزة ويمثل إضافة جيدة للأهلي، وسبق وشاهدت مباريات له، كما لعبت ضده، وتحدثنا معًا لفترة طويلة خلال رحلة الطيران قبل الوصول إلى ميامي، وهو يتمتع بهدوء شديد خارج الملعب، لكن داخل الملعب من أفضل العناصر التي تبذل مجهودًا كبيرًا».

وأردف: «أشكر لاعبي الأهلي على مساندتهم لي، ودعمهم في لقاء فاركو بختام الدوري المصري، وحسين الشحات ساهم في صناعة الهدف الذي سجلته في نهاية اللقاء، والحمد لله على حصد لقب الهداف، وهي أمور أسعى دائمًا لتحقيقها وتحتاج لمساندة زملائي في الفريق».

وأتم: «ننتظر دعم جماهير الأهلي ومساندتهم المستمرة لنا شيء عظيم بكل تأكيد، وأتمنى تحقيق نتائج جيدة تليق باسم النادي من أجل إسعادهم».

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