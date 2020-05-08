أنا الكابتن «8».. حمدي نوح أسطورة الكرة المصرية: كنت أغلى لاعب في مصر.. ومحمد صلاح بكى أمامي لهذا السبب

حدثنا في البداية عن مسيرتك الكروية





أنا حمدي محمد حسين نوح مواليد 23 فبراير 1955 في حي الجمالية، بدأت بلعب كرة الشراب حتى ذهبت للعب في فريق إسكو تحت 18 عامًا.. تمرنت مع كابتن شلش وكابتن حسني أبوزيد.. لعبت مع فريق تحت 18 عامًا، وتحت 21 عامًا، وفي الفريق الأول."





صعدنا للممتاز مع الشيخ طه إسماعيل، لعبنا موسمين وكنت أنافس على صدارة هدافي الدوري وذهبت للمنتخب المصري من بوابة نادي إسكو عام 1978 في الدورة الإفريقية بالجزائر، سجلت هدفين في مالاوي، ولعبت مباراة ليبيا الشهير، ثم حصلت على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية من الرئيس محمد أنور السادات.





احك لنا قصة انتقالك لنادي المقاولون العرب وقصة عرض الأهلي





وبعد تلك الدورة ذهبت لنادي المقاولون العرب بأكثر من 100 ألف جنيه، كنت أغلى لاعب في تاريخ مصر، ونظير شرائي ، تكفل نادي المقاولون بإنشاء مدرجات لنادي إسكو، ومصبغة، ومركز تدريب.





عرض عليا الانتقال للنادي الأهلي، وكانت الاستغناءات في ذلك الوقت صعبة، لو كان لي نصيب أن أذهب للنادي الأهلي، كان من الممكن أن أذهب لنادي الأهلي ونادي الزمالك ، لكن المقاولون استطاع شرائي في الأخير، لذا ذهبت لنادي المقاولون، اشتراني عثمان أحمد عثمان، وبقيت مع المقاولون العرب 6 سنوات، فزنا ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومن ثم انتقل للإسماعيلي بعد مشكلة مع مايكل إيفرت مدرب المقاولون..أنهيت حياتي مع الإسماعيلي.









هل ظلمت مع المنتخب المصري بالنسبة لقلة عدد مبارياتك مع الفراعنة؟





لعبت 15 مباراة مع المنتخب المصري، وسجلت 7 أهداف.. سجلت هدفين في مالاوي وهدفين في اليونان وهدفا في الأردن وهدفا في الكاميرون، وهدفا في نادي ساوثهامبتون.





كان هناك العديد من اللاعبين الجيدين في ذلك الوقت.. ظلمت لقلة عدد مبارياتي مع المنتخب، لكن حب الناس كان الأهم.. أخذت وسام الدرجة الأولى بعد فوزي مع المقاولون ببطولة إفريقيا ، وهذا أمر لا يتكرر أن أفز بوسامين.





احك لنا عن حياتك التدريبية وكيف بدأت





بعد اعتزالي بدأت حياتي التدريبية في الإمارات، دربت نادي الجزيرة وقضيت فيه 3 سنوات، ومن ثم انتقلت لنادي العين وقضيت معه 9 سنوات.. لعب فريقي سنتين دون هزيمة، ليكرمني الشيخ محمد بن زايد ولي العهد وسمو الشيخ هزاع بن زايد، أود أن أشكرهما شكرًا كبيرًا، عائلة زايد تحب مصر بالكامل ونحن نحبهم .. وأخرجت مواهب كبيرة كعلي الوهيبي وشهاب أحمد ومازالا يتواصلان معي حتى اللحظة وهما بمثابة أولادي.



