أنا الكابتن «6».. طارق السيد: ممدوح عباس سبب رحيلى عن الزمالك.. وكنت هدافا رغم أني مدافع

تمنح شارة القيادة لأكبر اللاعبين في الفريق، أو أكثرهم قضاءً للأعوام داخل الفريق، كما تمنح للاعب صغير في السن، لكن يجب أن تتوفر فيه صفات القيادة.

قائد الفريق يلعب دورًا هامًا على أرضية الملعب وخارجه، ويقوم بتجميع اللاعبين حوله، يحافظ على استقرار فريقه، هو مدرب للاعبي فريقه على أرضية الميدان، لذا فهو في بعض الأوقات يكون أهم عنصر في الفريق، ومصدرا كبيرا لقوته.

وذخرت الكرة المصرية والعربية بالعديد من قائدي فرقهم، منهم من بقى مع فريقه طيلة مشواره، لحبه لشعار ناديه.. وفي سلسلة "أنا الكابتن"، نسلط الضوء على كباتن فرق الدوري الممتاز سواء في مصر أو خارجها عبر التاريخ، لنعرف كيف كانوا عاملًا مؤثرًا في نجاح فرقهم.



وحاورنا اليوم طارق السيد، الظهير الأيسر السابق لنادي الزمالك و أصغر قائد في القلعة البيضاء في سن الـ24 وسبب رحيله المبكر عن النادي.

في البداية .. كيف كانت بدايتك مع الزمالك حتى وصلت للفريق الأول؟

"دخلت في اختبارات الزمالك في سن 11 عاما، وكنت من اللاعبين الذين تم قبولهم من ضمن 3000 لاعب، لم أعرف في ذلك الفترة مركزي لأنها كانت اختبارات عادية تعتمد على مهارات الكرة والتحكم بها."

"كنت متفوقا في تلك الاختبارات وتدرجت في الفئات العمرية داخل الزمالك حتى وصلت إلى الفريق الأول في سن الـ19 عاما".

هل تتذكر لحظة تصعيدك إلى الفريق الأول بنادي الزمالك؟

"بالطبع، كان فاروق السيد مدربا عاما تحت قيادة الهولندي رود كرول، وجاءت مشاركتي بعد فترة لم أكن أساسيا في البداية، وراهن الكابتن على وأنا كنت بأخذ هذا الكلام تحفيز ليا لأثبت نفسي ".

تعد من اللاعبين الذين تميزوا بالدافع الهجومي رغم أنك كنت مدافع أيسر .. كيف كنت توازن بين الاثنين؟

"منذ أن كنت في قطاع الناشئين كنت ألعب هاف وليس مدافعا صريحا، لكن عندما تم تصعيدي احتاجني الفريق في هذا المركز ونجحت فيه".

لديك سجل كبير في البطولات حيث حققت 14 بطولة .. ما هي ذكرياتك ما هذا التاريخ؟

"يعتقد البعض أن بطولة أفرو-آسيوية، هي أولي بطولاتي مع الزمالك لكني لم أشارك فيها لكن تعد أول بطولة شاركت وسجلت فيها هي بطولة كأس مصر 1999 التي حققتها فعليا".

هل تتذكر بداياتك مع شارة القيادة رفقة الزمالك؟

"لا أتذكر بالتحديد أول مباراة كنت قائدا فيها لكني كنت في سن الـ24 عاما، وكنت من أصغر الكباتن في تاريخ النادي، في تلك الفترة يمر الفريق تغير مستمر على مستوى اللاعبين والمدربين".

كيف تعاملت مع رهبة شارة القيادة خاصة في نادي جماهيري مثل الزمالك؟

"الموضوع لم يكن صعبا على بل كنت قائدا من أن كنت في قطاع الناشئين، بالإضافة أني لم أكن القائد الأول في بدايتي بل كنت تحت حازم إمام وطارق السعيد".

ما سر تهديفك مع الزمالك؟





"الطريقة كانت في الماضي تعتمد على 3 في الدفاع وأطراف طائرة من أجل العرضيات وهذا كان يمنح اللاعبين على الأطراف التسجيل عدد من الأهداف، لكن تلك الطرق تغيرت مع 4-4-2، والتي حجمت من دورنا الهجومي".





"وللعلم أنا من أكثر 10 مدافعين تهديفا في تاريخ الدوري المصري الممتاز".





ما رأيك في علي معلول ظهير الأهلي التونسي؟





"علي معلول لاعب كبير وأحدث طفرة كبيرة في هذا المركز، لكن سأخبرك شيئا أن كرة الأهلي والزمالك تعتمد على الهجوم والاستحواذ ودائما الخصم يتراجع في الخلف وهو ما يعطي حرية كبيرة للأطراف".





هل كانت نهايتك مع الزمالك هي الأمثل ؟





" لا بالتأكيد، الطريقة التي رحلت بها من نادي الزمالك لم تكن الأفضل والأنسب لاسم طارق السيد، وبالمناسبة كنت قد قلت أن محمد حلمي هو السبب ولكن أعتذر له عبر "صدى البلد"، هو تحدث معي وأخبرني أن مجلس الإدارة في تلك الفترة هو سبب رحيلي رغم أني كنت قادرا على اللعب لخمس سنوات على الأقل".





وبالفعل ممدوح عباس كان يبيع النجوم من أجل المال، وأضاع أسماء لاعبين كبار في الزمالك دون أن يعوضهم بدأ هذا الموضوع من 2007 واستمر لـ5 سنوات".





وشارك ابن المنيا مع المنتخب الوطني في 40 مباراة دولية وشدد على أن أول مباراة شارك فيها مع المنتخب كانت عام 2002 أمام منتخب غانا فى الإسماعيلية ووقتها كان محمود الجوهري هو المدير الفني للفراعنة.