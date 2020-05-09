الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.





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