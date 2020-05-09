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أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

السبت 09/مايو/2020 - 06:33 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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محمد عبد المنعم
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


وجاءت المادة الاولى يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/2006 للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام "85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007،114 لسنة 2008 ،128 لسنة 2009 ، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011،82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013 ،42 لسنة 2014 ، 99 لسنة 2015، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن معياد ضمها للأجر الأساسى وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش.
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