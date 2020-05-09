سيدة تدعو للرئيس السيسى خلال جولته: ربنا يحبب فيك الخلق.. فيديو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء تفقده بعض المشروعات القومية بالقاهرة.
وحرص الرئيس السيسى على تحيتهم والاستماع إليهم، حيث أبدت أكثر من سيدة سعادتها بلقاء الرئيس السيسى، وتوجهن له بالدعاء قائلين: « ربنا يحبب فيك الخلق» ورد الرئيس قائلا: « أنا سعيد اني شفتكم ».
وكان الرئيس السيسى قد أجرى بعد ظهر اليوم جولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف الي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.