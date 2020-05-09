السيسي يتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة في الرحاب ومدينة نصر .. شاهد

أكد بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف الي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.
كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.
وقد قام الرئيس ايضا بتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وقد تحدث السيد الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق اجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.
كما التقي الرئيس اثناء التفقد بعدد من المواطنين التي تصادف وجودهم اثناء جولة تفقد سيادته حيث حرص علي تحيتهم والحديث معهم.