مزايا التعلم عن بعد فى مصر ..عميد زراعة عين شمس: أثبت نجاحه

_عميد زراعة عين شمس: التعلم عن بعد أثبت نجاحه وهذه بدايته في مصر

_استاذ جامعي :يكشف عن مزايا التعليم الالكتروني بمصر

_ مدير ادارة تطوير التعليم: أنشأ معهد الدولي للتعلم عن بعد بجامعة عين شمس

_أستاذ جامعي التعليم :التعلم عن بعد ينقصه عدة عوامل لكي ينتعش

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قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن فكرة تحول التعليمي التقليدي إلى التحول الرقمي بداية إلي تحويل التعليم في مصر إلى التعليم الإلكتروني حيث أشاد بالتعليم عن بعد بجامعة عين شمس، حيث قامت بإجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا أثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية إن التعلم عن بعد ينقصه عدة عوامل لكي يتم تفعيله بالشكل المطلوب وهي أن يكون الطلاب وأساتذة الجامعات مؤهلين بالدرجة الكافية حتي لا يتأثر أي منهم منوها لا غنى عن التعليم التقليدي حتي إذا تم تفعيل التعلم عن بعد بشكل دائم لا بد من الرجوع إلى أستاذ الجامعة من حين لآخر لاكتشاف الموهوبين وأما عن ضرورة التعلم عن بعد في ضرورة حتمية ولكن بضوابط معينة وهي توفير الإنترنت لجميع الطلاب بنفس الكفاءة تدريب الطلاب والأساتذة علي التعامل مع هذا النظام.

قال الدكتور طارق منصور وكيل كلية آداب جامعة عين شمس، إن التعلم عن بعد والتعليم التفاعلي جاء من قيادة رشيدة تراعي مصلحة الوطن والطلاب في المقام الأول، منوها أن جميع طوائف الدولة تعمل بأقصي مجهود وبكل إمكاناتها لكي تصل إلى طريق النجاة من مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الكلية تقوم برفع جميع محاضراتها بشكل مستمر ويومي.

وشرح منصور الفرق بين التعليم الالكتروني والتعلم التقليدي والمزايا التعليم الاللكتروني ، إن أول ظهور للكمبيوتر كان في الولايات المتحدة الأمريكية وهم من ابتكروا سير العملية التعليمية عن بعد التى تعد تكلفتها بسيطة ويمكن تطبيقها بسهولة.

وأوضح منصور أن التعليم الإلكتروني نظام تفاعلي يعتمد علي وجود الطلاب وأساتذة الجامعة من خلال منصة الكترونية خاصة بكل كلية ويتم فيها أخذ الحضور والغياب وتلقي المناهج التعليمية عن طريق الفيديو كونفرنس خارج الفصل الدراسي التقليدي وتتم عملية التعلم الإلكتروني من المنزل.





كل طالب له كلمة سر واسم مستخدم يمكن من خلاله الدخول الي منصة الكلية مشيرا إلى أن بعض الكليات تمتلك منصات تعليمية تتواصل من خلالها مع طلابها بشكل تفاعلي مثل كلية الطب.









وأضاف وكيل كلية اداب جامعة عين شمس أن التعليم الإلكتروني له العديد من المزايا وهي توفير الوقت وسهولة إمكانية التعلم في أي مكان حيث يستخدم التعليم الإلكتروني برامج لعقد المؤتمرات التعليمية من أي مكان عبر الفيديو، لذلك لن يحتاج الشخص لزيارة الفصل الدراسي، كما يمكنه استخدام أي جهاز إلكتروني ، مما يتيح للمتعلم إكمال التدريب الخاص به في أي مكان كان، حتى في أثناء تنقله وسفره.





والتعليم الإلكتروني يوفر تكاليف السفر لا يحتاج التعليم الإلكتروني إلى زيارة أي مركز أو معهد لتلقي العلم، لذلك لن يضطر الأفراد إلى تحمل تكاليف السفر الباهظة للتنقل من وإلى المؤسسات التعليمية.





وأشار وكيل كلية أداب عين شمس إلى أن التعليم عن بعد يعد شكلا من أشكال التعليم الذي تستخدم فيه مختلف التقنيات مثال اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهيل التواصل بين المعلم والطلاب ويعد هذا النوع من التعليم جزءا مهما من العملية التعليمية، والتي اعتمدت عليه مصر في الفترة الحالية حال تعليق الدراسة وهو في نمو مستمر.





وأشار منصور إلى بعض مميزات التعلم عن بعد وهي إتاحة فرصة أكبر للطلاب للوصول إلى التعليم، إذ يمكن للطلاب غير القادرين على حضور الفصول الدراسية بسبب إصابتهم بإعاقات معينة، أو بسبب المسؤوليات الأسرية، مواصلة دراستهم من خلال تلك الطريقة،و عدم الاضطرار للسفر إلى الفصول الدراسية بالإضافة إلى أنه يساعد الطلاب على التركيز في دراستهم دون التعرض للعوامل الخارجية التي تقلل من التركيز، إذ أن الجانب الاجتماعي للحياة في الحرم الجامعي أو المؤسسات التعليمية المختلفة قد يصرف الطالب قليلا عن الدراسة.