شاهد.. محافظ أسوان يشيد بتدخل وزيرة الصحة وبدء عمل الأطقم الطبية بمستشفى التأمين





وفى هذا الإطار أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإستجابة والتدخل السريع من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان وذلك بدفعها لهذه الأطقم الطبية.





وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن الأطقم ضمت ٢٣ طبيبًا من تخصصات مختلفة، كما أنه من المخطط أن تواصل الأطقم الطبية مهامهم لمدة 14 يومًا حيث سيتم إستبدالها بفريق طبى أخرى بنفس العدد لتصبح المستشفى جاهزة أمام إستقبال المرضى والمترددين من أهالي المحافظة.





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ويضم الفريق الطبى التخصصات المتنوعة، والتى منها "الجراحة، والعناية ، والعظام، والمسالك"حيث شملت قائمة أسماء الأطباء وتخصصاتهم الدكتور نبيل ناجى كامل، كبير أخصائيي جراحة عامة، ومحمد أحمد عبدالوهاب، أخصائي جراحة، وأحمد عبدالرحمن، أخصائي مسالك، ومحمد عدلى، أخصائي جراحة، ومحمد عبدالرحمن عطية، أخصائي عظام، ووديع رمسيس هارون إستشارى عظام (متعاقد)، وأمجد محروس، أخصائى عظام.





كما ضم فريق الأطباء كل من الدكتور إبراهيم فل أخصائي عظام، ومينا نشأت نائب مسالك، وأحمد سليمان نائب عظام، وجورج مهنى أخصائي مسالك،، ومحب موريس أخصائي مسالك، ومحمود عبد الهادى أخصائي مسالك، رومانى سامح زكى أخصائي عظام، حسين سليمان نائب عظام، وأحمد جميل نائب مسالك، حسام حسن نائب جراحة، مينا حليم نائب جراحة.





هذا بجانب الدكتور ميشيل ماهر أحمد أخصائي عناية عامة، ومحمد أحمد عبد العال نائب عناية عامة، ولبنى محمد عبدالعزيز نائب عناية عامه، ورأفت رسكوف أبو اليزيد رئيس قسم الجراحة، وأمير عفت، نائب عظام، وشادى جميل أخصائي عظام، ورانى رشدى أخصائي جراحة، شهير رشدى أخصائي جراحة.



