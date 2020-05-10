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محافظات

بالأسماء.. التأمين الصحي في أسوان يستقبل 22 طبيبا

الأحد 10/مايو/2020 - 09:21 م
مستشفى التأمين الصحى
مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
استقبلت مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان اليوم الأحد الطاقم الطبى الذى وجهت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإرساله لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، لحين الإنتهاء من إعادة تشغيل مستشفى أسوان الجامعى بكامل طاقته، وجاء ذلك بعد تواصل محافظ أسوان اللواء أشرف عطية مع وزيرة الصحة .


ويضم الفريق الطبى التخصصات المتنوعة، والتى منها "الجراحة، والعناية ، والعظام، والمسالك"، وعددهم 22 طبيبًا على أن تستمر  مدة عملهم لمدة 14يومًا ، مع استبدالهم بآخرين بعد مرور المدة المحددة.


وشملت قائمة أسماء الأطباء بالفريق الطبى وتخصصاتهم، وهم الدكتور نبيل ناجى كامل، كبير أخصائيين جراحة عامة، ومحمد أحمد عبدالوهاب، أخصائي جراحة، وأحمد عبدالرحمن، أخصائي مسالك، ومحمد عدلى، أخصائي جراحة، ومحمد عبدالرحمن عطية، أخصائي عظام، ووديع رمسيس هارون إستشارى عظام (متعاقد)، وأمجد محروس، أخصائى عظام.


كما ضم فريق الأطباء كل من الدكتور إبراهيم فل أخصائي عظام، ومينا نشأت نائب مسالك، وأحمد سليمان نائب عظام، وجورج مهنى أخصائي مسالك،، ومحب موريس أخصائي مسالك، ومحمود عبد الهادى أخصائي مسالك، رومانى سامح زكى أخصائي عظام، حسين سليمان نائب عظام، وأحمد جميل نائب مسالك، حسام حسن نائب جراحة، مينا حليم نائب جراحة.


هذا بجانب الدكتور ميشيل ماهر أحمد أخصائي عناية عامة، ومحمد أحمد عبد العال نائب عناية عامة، ولبنى محمد عبدالعزيز نائب عناية عامة، ورأفت رسكوف أبو اليزيد رئيس قسم الجراحة، وأمير عفت، نائب عظام، وشادى جميل أخصائي عظام، ورانى رشدى أخصائي جراحة، شهير رشدى أخصائي جراحة.


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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد كشف عن أن هناك تواصلًا مباشرًا ومستمرًا وعلى أعلى مستوى مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان حيث وجهت الوزيرة بإرسال أطقم طبية متنوعة التخصصات لأسوان لتوفير الخدمة العلاجية بجودة عالية للمواطن الأسوانى لحين الإنتهاء من إعادة تشغيل المستشفى الجامعى.


وأشار المحافظ إلى أن الأطقم الطبية المرسلة من القاهرة ستدعم مستشفيات التأمين الصحى لتصبح جاهزة أمام أستقبال المرضى والمترددين من أهالي المحافظة.


وأكد اللواء أشرف عطية بأن الخدمة الصحية داخل أسوان لن تتأثر لأنها مسؤولية الوزارة التي ستقدم كافة أوجه الدعم لصالح المواطن الاسوانى.


وأشار محافظ أسوان إلى أنه في نفس الوقت تم التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمراجعة كافة الإجراءات الإحترازية من التعقيم والعزل مع اتخاذ اللازم، لضمان الحفاظ على صحة العاملين بالمستشفى الجامعى من الأطباء والممرضين والإداريين. 


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