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رغم تأثر بعض القطاعات.. البنك المركزي: الاقتصاد المصري متوازن حتى الآن.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 01:23 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمود محسن
 قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، إنه لابد من الاهتمام بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة من أجل توفير مناخ جاذب للإستثمار بهدف إتاحة فرص عمل للشباب.

وأضاف " أبو النجا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علي مسئوليتى " والذى يقدمه الإعلامى احمد موسي عبر فضائية " صدى البلد،"، ان خلال عام 2016 شهدنا إجراءت قاسية في سبيل الإصلاح الاقتصادى وتحملها الشعب ، ولكن كانت مهمة من أجل النمو وتطور الاقتصاد.

وأوضح "نائب محافظ البنك المركزى" أنه أن هناك اجتماعات مع الفرق الفنية لبعثة الصندوق للتفاض علي الفجوة التمويلية ، موضحا أن مصر لديها علاقات قوية مع المؤسسات المالية الدولية الأخري.

واضاف " أبو النجا" أن قرض صندوق النقد الدولي الذى ستحصل عليه مصر لن يضيف أى عبء علي المواطن.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي ان الاقتصاد متوازن حتى الآن رغم تأثر بعض القطاعات بسبب جائحة كورونا .
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