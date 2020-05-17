في رحاب القرآن .. وزير الأوقاف: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف – خلال برنامج : ”في رحاب القرآن الكريم الثقاف أن الله تعالى قد امتن على سيدنا موسى (عليه السلام ) بمنن عظيمة ، وعطايا جليلة ، منها ما جاء في قوله تعالى :" وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى * إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى* أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ولِتُصْنعَ عَلى عَيْنِي "، ذلك أن الله تعالى حفظه بحفظه ، وكلأه برعايته ، وطمأن قلب أمه ، " فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ " ، ذلك أن الأم تأخذ رضيعها بهدوء وسكينة وإذا خافت عليه أبعدته عن الماء ، لكن النص القرآني جاء على خلاف المعهود والمعروف بين الناس ، حيث يقول سبحانه في سورة القصص : "فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ "، إنه في حفظنا ورعايتنا لا تقلقي ، حتى وإن كان التابوت خشبيًا قد يصيب جسد الطفل ، لكنه محفوظ بحفظنا له ،" أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ "، ولا تخافي واطمئني ،" فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ " ، مضيفًا معاليه أنه على الرغم من أن سيدنا موسى (عليه السلام) سيقع في يد عدو الله وعدو له إلا أن المحبة التي ألقاها الله تعالى عليه هي التي جعلت امرأة فرعون تقول : " لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا "، "وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي" ، وما أعظم تلك المنة والعطية!!.





كما بين جمعة أن الله تعالى ابتلى سيدنا موسى (عليه السلام ) ابتلاءً عظيمًا ، عندما استنصر به رجل من بني إسرائيل، فأراد أن يدفع الذي هو عدو لهما، فوقع الرجل ومات ، وكان القتل خطأً :" وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا" ، امتحنَّاك امتحانًا عظيمًا ، وابتليناك ابتلاءً كبيرًا ، "فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى".





وابرز وزير الأوقاف التربية الربانية والصنعة الإلهية للأنبياء (عليهم السلام) من خلال قوله تعالى : " وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي " ، وقوله تعالى : "وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي " ، وقوله تعالى لنبينا وحبيبنا (صلى الله عليه وسلم) :" يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "، فأيُّ عظمة وأيُّ فضل بعد هذا؟ ، الله يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس ، بل بشر الله تعالى عباده المؤمنين بالبشرى العظيمة ، بكونه (صلى الله عليه وسلم ) قدم صدق لهم عند ربهم ، يقول تعالى :" وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ"، مقدم صدق على الله تعالى في الدنيا والآخرة ، ولله المثل الأعلى، يقولون : من له قدم على بيت فلان ، يدخل ويخرج مطمئنًا ، فما بالك بمن له قدم صدق عند الله تعالى؟! .





كما أكد وزير الأوقاف أن مهمة الأنبياء (عليهم السلام) مهمة عظيمة ، وتحتاج إلى تربية خاصة ، فقال تعالى لسيدنا موسى ( عليه السلام ) :" اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي " ، لا تقصرا في ذكري ، ولا تتوانيا عنه ، فإنكما ستقدمان على مهمة عظيمة ، ويقول سبحانه لنبينا (صلى الله عليه وسلم) : "يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا " ، إعداد إلهي لأنبياء الله ورسله (عليهم السلام) ، " اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى " ، فبماذا قوبل طغيان فرعون من سيدنا موسى ومن سيدنا هارون ( عليهما السلام ) ؟ ،"فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى" إنها لدعوة عظيمة تلك التي تقابل الشدة باللين ، والغلظة بالرحمة ، إنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين ، وبعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، يقول تعالى :" ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ".



