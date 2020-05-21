نصائح هامة لتقليل استهلاك الوقود في الصيف

من المعروف أن تكييف السيارة يستهلك كمية كبيرة من الوقود ويعتبر أزمة تؤرق العديد من مالكي السيارات لذلك يلجأ البعض لفتح النوافذ أثناء السير في درجة الحرارة العالية .





وأكد خبير في عالم السيارات في هذا الأمر أن المكيف يساعد على قيادة خالية من التعب وذلك عند السير إلى مسافات طويلة مع درجات الحرارة المرتفعة خارج السيارة.





وأوضح أن فتح النوافذ أثناء السير يزيد من مقاومة السيارة للهواء الأمر الذي يرفع من معدل استهلاك البنزين مقارنة بالاستهلاك أثناء تشغيل المكيف .

كما أضاف أن إجراء صيانة منتظمة لتكييف السيارة واستبدال المكونات التالفة به يسهم بشكل كبير في قدرته على تبريد المقصورة وهذا ينعكس على نسبة أستهلاك البنزين .





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كما نصح الخبير الألماني قائدي السيارات بضبط المكيف بين 22 و 24 درجة مئوية والاكتفاء بتدفق الهواء من الفتحات الوسطى والحيز المخصص للأقدام .





أخر خطوة هو يجب الكشف على فلتر التكييف وتنظيفه أو تغييره على حسب حالته لأنَّه يعمل على حجز ومنع دخول الأتربة إلى السيارة وزيادة كفاءة تكييف سيارتك.



