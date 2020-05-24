أخبار الفن.. إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. وعمرو دياب يجري تحليل الفيروس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

بعد إصابتها بكورونا.. ابنة رجاء الجداوي تطالب جمهورها بمساندتها

طالبت أميرة مختارة نجلة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي جمهور والدتها بالدعاء لها ومساندتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها للعزل الصحي.

بعد إصابة رجاء الجداوي.. عمرو دياب يجري تحليل فيروس كورونا

قالت مصادر لـ"صدى البلد" أن المطرب عمرو دياب يجري تحليل كورونا بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بالفيروس.

أصيبوا بالذعر.. فريق عمل لعبة النسيان يخضع لتحليل كورونا بعد إصابة رجاء الجداوي

أصيب فريق عمل مسلسل لعبة النسيان بالذعر بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، وقرروا جميعا إجراءات التحاليل اللازمة غدا.

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا ونقلها لمستشفى العزل

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا هذا بالأمس، وأكد أنه تم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.