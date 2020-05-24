AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أصيبوا بالذعر.. فريق عمل لعبة النسيان يخضع لتحليل كورونا بعد إصابة رجاء الجداوي

الأحد 24/مايو/2020 - 04:47 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

أصيب فريق عمل مسلسل لعبة النسيان بالذعر بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، وقرروا جميعا إجراءات التحاليل اللازمة غدا.


رجاء الجداوي أنتهت من تصوير المسلسل منذ ثلاثة أيام فقط،وأنتشرت لها صورة مع فريق عمل المسلسل.


بحبكم أوي .. رجاء الجداوي بصحبة أبطال مسلسل لعبة النسيان

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا الإصابة بالأمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.


وكتبت الفنانة مى كساب عبر حسابها على تويتر :"إدعو لأمي مدام رجاء الجداوي ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامه إتصابت بفيروس كورونا الله يشفيها ويشفي كل مريض ويحفظنا ويحفظكم جميعًا.


يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي  لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما فقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على خير يارب.. رجاء الجداوي تروج لمسلسها الجديد «لعبة النسيان»

رجاء الجداوى تروج لمشاهدة مسلسل لعبة النسيان في رمضان.. صور

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا ونقلها لمستشفى العزل

بعد إصابتها بـ كورونا.. آخر ظهور لـ رجاء الجداوي مع أبطال لعبة النسيان

ترشيحاتنا

التخلص من قيود كورونا.. صلاة الجمعة تعود بعد غياب من مسجد السيدة نفيسة

تحذير أمريكي من كارثة في البحر الأحمر

صلاة العيد في المنزل.. ومواقيت الصلاة اليوم

في اتصال هاتفي.. الإمام أحمد الطيب يشيد بجهود الرئيس في مواجهة كورونا ويهنئه بـ عيد الفطر

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة

انتحار ممثل شاب بعد إطلاق النار على زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهر عسل في حجر كورونا.. زوجان مصريان محتجزان في المالديف.. صور

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية