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حوادث

شاهد.. مباحث القاهرة تكشف عدة بلاغات سرقة وتضبط مرتكبيها

الأحد 24/مايو/2020 - 03:24 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبرى
نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض العديد من بلاغات السرقة وتمكنوا من تحديد وضبط مُرتكبيها، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، قيام (اثنين من العناصر الإجرامية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (3 سلاح أبيض "مطواة" - كونتاكت توصيل كهربائى) .

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وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (8) حوادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما ("سيئ النية" له معلومات مسجلة) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.
 
كما تمكن المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (سيدتين لهما معلومات مسجلة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (6) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة. 
 
كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط (سيدة لها معلومات مسجلة) وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات تعمل لديها - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة .
شاهد.. مباحث القاهرة تكشف عدة بلاغات سرقة وتضبط مرتكبيها
شاهد.. مباحث القاهرة تكشف عدة بلاغات سرقة وتضبط مرتكبيها
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