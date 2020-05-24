من أبورواش إلى الطالبية.. الأمن يكشف لغز السطو على سيارة سجائر بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض واقعة سرقة سيارة مُحملة بكمية من السجائر وبها مبالغ مالية، وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.





البداية عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شخصين "سائق، فرد أمن بشركة سجائر - كائنة بمنطقة أبورواش" أنه أثناء سيرهما بسيارة ميكروباص "ملك الشركة" بدائرة القسم فوجئا بإحدى السيارات "فان" يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين قام أحدهم بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته فى الهواء دون إصابات، وقاموا باستيقافهما والاستيلاء منهما على السيارة وبداخلها كراتين سجائر "أنواع مختلفة"- مبلغ مالى "من حصيلة التوزيع" وهربوا، وتم العثور فى وقت لاحق على السيارة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

















تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (7 أشخاص لهم معلومات مسجلة "أحدهم موظف سابق بشركة السجائر محل عمل المُبلغين").









عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 6 منهم وبحوزتهم "2 فرد خرطوش - ثلاث طلقات من ذات العيار - سيارة "فان"، المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.









وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرروا أنه نظرًا لسابقة عمل المتهم الهارب بالشركة وعلمه بتحركات السيارة ووجود سجائر ومبالغ مالية بها، قاموا بالاتفاق على سرقة السيارة محل الواقعة، حيث قام المتهمون بمراقبة السيارة الخاصة بالشركة "باستخدام تروسيكل خاص بأحد المتهمين" وقاموا باستيقافها "باستخدام السيارة المضبوطة قيادة أحدهم"، وأطلق أحدهم عيار خرطوش فى الهواء من السلاح المضبوط، واستولوا على السيارة وهربوا بها وقاموا بنقل المسروقات على سيارة ربع نقل، ثم تخلوا عن السيارة المستولى عليها بمكان العثور.









وتم بإرشادهم ضبط "17 كرتونة سجائر - مبلغ مالى "من حصيلة المسروقات"، وكذا ضبط السيارة الربع نقل والتروسيكل المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.