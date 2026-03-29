كانسيلو يرفض العودة إلى الهلال ويتمسك بالبقاء في برشلونة

تتسارع الأحداث بشأن مستقبل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في ظل تمسكه بالاستمرار داخل صفوف برشلونة بعد انتهاء فترة إعارته من الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية، فإن اللاعب حسم موقفه بشكل واضح، رافضًا فكرة العودة إلى الهلال رغم العرض المالي الكبير الذي تلقاه، والذي يُقدر بنحو 15 مليون يورو، مفضلًا مواصلة مشواره في “كامب نو”، خاصة بعد تألقه اللافت تحت قيادة المدرب هانسي فليك.

في المقابل، يواجه برشلونة تحديات معقدة لحسم الصفقة بشكل نهائي، في ظل رغبة إدارة الهلال في تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة، سواء عبر بيع اللاعب بمقابل مناسب أو الدخول في صفقة تبادلية، خصوصًا أن عقده لا يزال ساريًا لموسم إضافي.

وأشارت التقارير إلى أن كانسيلو بدأ بالفعل، بالتعاون مع وكيله خورخي مينديز، اتخاذ خطوات رسمية لإنهاء ارتباطه مع الهلال، بهدف تسهيل انتقاله النهائي إلى النادي الكتالوني.

وفي خطوة تعكس رغبته القوية، أبدى اللاعب استعداده لتخفيض راتبه السنوي من أجل إتمام الصفقة، ما شجع برشلونة على فتح قنوات التفاوض بشكل جاد، في وقت يتمسك فيه الهلال بالحصول على 15 مليون يورو، بينما يسعى النادي الإسباني لتقليل هذا الرقم أو التوصل إلى صيغة توافقية.

يُذكر أن الهلال كان قد ضم كانسيلو قادمًا من مانشستر سيتي خلال صيف 2024 مقابل 25 مليون يورو، حيث شارك في 45 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة، فيما لا يزال يحظى باهتمام عدد من كبار الأندية الإيطالية، أبرزها إنتر ميلان ويوفنتوس.