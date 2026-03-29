كوكس: إصابة صلاح في نهائي الأبطال لم تكن صدفة

أكد جيري كوكس، عضو رابطة الكتاب الإنجليزي، أن محمد صلاح كان متوقعًا له الوصول إلى مكانة كبيرة منذ تواجده مع تشيلسي، قبل انتقاله إلى ليفربول.

وقال كوكس، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو": "كنا نتوقع أن يصل محمد صلاح إلى هذه المكانة منذ فترة وجوده في تشيلسي".



وأضاف أن النجم المصري حصل على تقدير كبير، بعدما تُوج بجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الإنجليزية 3 مرات.

وأشار إلى أن تأثير صلاح كان واضحًا مع ليفربول، لدرجة أن ريال مدريد كان يسعى لإيقاف خطورته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

واختتم كوكس تصريحاته بالتأكيد على اعتقاده بأن إصابة صلاح في المباراة كانت متعمدة، مشيرًا إلى أن سيرخيو راموس كان يستهدف إخراجه من اللقاء.