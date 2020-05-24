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حوادث

الداخلية: ضبط ٦ آلاف شخص و٣ آلاف سيارة خالفوا قرار الحظر خلال 24 ساعة

الأحد 24/مايو/2020 - 11:58 ص
ضبط ٦ الاف شخص لمخالفة
ضبط ٦ الاف شخص لمخالفة قرار الحظر
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مصطفى الرماح
واصلت وزارة الداخلية جهودها للحرص على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لـ قرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط (6069) شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين.


كما تم ضبط (3007) سيارة مخالفة وضبط (134) دراجة نارية مخالفة وضبط (216) مركبة "توك توك" مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
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