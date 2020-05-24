شفاء محافظ الدقهلية من فيروس كورونا



وأضاف فى تصريح لـ"صدى البلد": "تجربة كورونا تجربة قاسية ولكن بفضل الله وبالالتزام تمر بسلام خاصة مع العزل المنزلى، موجها التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لأبناء مصر والدقهلية خاصة، مشيدا بموقفهم النبيل معه وسؤالهم الدائم عن صحته عقب إصابته بكورونا هو وزوجته".



كما أعرب "مختار" عن أمنياته في أن تمر أزمة كورونا بسلام ويختفى هذا الفيروس نهائيا، متمنيا للمحافظة المزيد من الرقى والتقدم والإزدهار، وذلك بفضل جهودهم والتعاون والتنسيق المستمر بين جميع أجهزتها التنفيذية ومختلف قيادتها في كل مواقعهم وأن يكونوا دائما يدا واحدة من أجل مصر.



يذكر أن محافظ الدقهلية وزوجته كانا قد أصيبا بفيروس كورونا الأسبوع الماضى وتم عزلهما داخل استراحة المحافظ والتى على بعد أميال من ديوان المحافظة.



صرح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، من مقر العزل الصحي الخاص به وبزوجته، بأنهما أجريا المسحة الأولى وأثبتت تحول النتيجة من إيجابية إلى سلبية، مما يؤكد أن بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة يأتى بنتائج مبشرة، مضيفا أنه ينتظر إجراء المسحة الثانية.