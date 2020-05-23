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حوادث

الداخلية: ضبط 41 ألف شخص و12 ألف سيارة خالفو قرار الحظر خلال أسبوع

السبت 23/مايو/2020 - 03:07 م
حظر التجوال
حظر التجوال
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" ضبط 6668 قضية تموينية متنوعة، وضبط 40 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 2154 محل مخالف لمواعيد الغلق.


وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط 41854 شخص ، و12440 سيارة، و1014 دراجة نارية ، و1337 مركبة "توك توك" .

وذلك إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
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