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حوادث

الداخلية تضبط 269 محلا ومطعما مخالفا لقرار الحظر

السبت 23/مايو/2020 - 12:44 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والتى من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافتيريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.




وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1053 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، وضبط 269 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.


وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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