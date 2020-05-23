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حوادث

خليك في البيت.. الداخلية: ضبط 5871 شخصا خالفوا قرار الحظر

السبت 23/مايو/2020 - 12:52 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 5871 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، وضبط 2954 سيارة مخالفة.


كما تم ضبط 130 دراجة نارية مخالفة، وضبط 182 مركبة "توك توك" مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 
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