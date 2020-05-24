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أخبار العالم

لانعرف عنه شيئاً.. مدير معهد ووهان يفند اتهامات أمريكا بتخليق فيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:17 ص
معهد ووهان للفيروسات
معهد ووهان للفيروسات
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قسم الخارجي
كرر مدير معهد ووهان للفيروسات في الصين وانج ياني نفيه لصحة الاتهامات التي وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بتخليق فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المعهد.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عن ياني تأكيده أن المعهد لم تكن لديه أي معرفة مسبقة بالفيروس ولم يجر عليه أي أبحاث.

وقال ياني "لم نكن نعرف حتى أي شيء عن وجود الفيروس، فكيف نكون سربناه من مختبرنا وهو لم يكن لدينا؟".


وكان ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو قد أبديا شكوكهما عدة مرات في تسريب الصين عمدًا لفيروس كورونا من معهد ووهان أو تكتمها على معلومات كان من شأنها المساعدة في احتوائه.

ويعتقد علماء أن فيروس كوفيد-19 انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط يُباع على الأرجح في سوق للحيوانات البرية بمدينة ووهان أواخر العام الماضي.

وكانت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين نددت في وقت سابق بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن مصدر فيروس كورونا.
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