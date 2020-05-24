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أخبار العالم

عداد كورونا في العالم.. 5 ملايين و400 ألف إصابة وتعافي مليونى و240 ألف

الأحد 24/مايو/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل الإعلام العالمية، اليوم، الأحد، عن تسجيل العالم حتى الآن 5 ملايين و400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد

فيما سجل العالم حتى اليوم، 344 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

ووصل معدل التعافي من فيروس كورونا في العالم إلى مليونى و240 ألف متعافٍ. 

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد من تعافى من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" في الولايات المتحدة وصل إلى 350 ألفا و135 شخصا.

وفيما يخص الاختبارات التي تجرى في الولايات المتحدة على الأشخاص لاكتشاف الإصابات فوصلت إلى 13 مليونا و398 ألفا و624 اختبارا.
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