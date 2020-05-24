عداد كورونا في العالم.. 5 ملايين و400 ألف إصابة وتعافي مليونى و240 ألف

كشفت وسائل الإعلام العالمية، اليوم، الأحد، عن تسجيل العالم حتى الآن 5 ملايين و400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد









ووصل معدل التعافي من فيروس كورونا في العالم إلى مليونى و240 ألف متعافٍ.





وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد من تعافى من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" في الولايات المتحدة وصل إلى 350 ألفا و135 شخصا.





وفيما يخص الاختبارات التي تجرى في الولايات المتحدة على الأشخاص لاكتشاف الإصابات فوصلت إلى 13 مليونا و398 ألفا و624 اختبارا.