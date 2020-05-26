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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير كبارى الرياح التوفيقى ببنها ورفع 800 طن مخلفات

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:22 م
حافظ القليوبية يقود
حافظ القليوبية يقود حملة لتطهير كبارى الرياح
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إبراهيم الهوارى
قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم حملة مكبرة لليوم الثاني علي التوالي لإزالة الإشغالات العشوائية وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي بهدف تطهير مناطق الحملة من الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية واستجابة لشكوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق وإعادة الوجه الحضاري لها وأسفرت الحملة عن رفع كافة الباعة الجائلين من المنطقة وتحرير محاضر إشغالات للباعة.


وشارك بالحملة كل من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ونواب رئيس مدينة بنها وقسم الاشغالات والمرافق والتجميل بالوحدة المحلية واستهدفت الحملة الباعة الجائلين أسفل كوبرى الرياح التوفيقى فى منشية النور ورفع الباعة وعربات الكارو والحمير ومصادرة العربات من أسفل الكبارى ومصادرة جميع الاشغالات للمحلات والمخابز فى عرض الشارع والأرصفة والتى تعوق حركة المارة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبى الطريق مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكبارى وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية بالمياة المختلطة بالمطهرات وفقا للنسب التى أقرتها وزارة الصحة لمنع نقل الفيروسات بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

واستكمل محافظ القليوبية جولته اليوم بمدينة بنها بتفقد أعمال رفع المخلفات بالمقلب العمومي عند كوبري المنصورة حيث تم رفع 800 طن مخلفات خلال، يومين من المقلب الوسيط بمعدات الوحدة والوحدات التابعة ومجالس المدن وتم توجيه الشكر من المحافظ للعمال والسائقين لجهدهم خلال فترة أيام العيد.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شارع كلية التجارة وشارع كوبري الفحص بمدينة بنها لحصر مخالفات المباني تمهيدا لإعداد حملة مكبره لإزالتها.
محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير كبارى الرياح التوفيقى ببنها ورفع 800 طن مخلفات
محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير كبارى الرياح التوفيقى ببنها ورفع 800 طن مخلفات
محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير كبارى الرياح التوفيقى ببنها ورفع 800 طن مخلفات
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