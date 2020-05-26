الصحة: تدريب 3000 من الأطقم الطبية لمكافحة العدوى و600 طبيب لأعمال الرعاية

قال الدكتور محمد فوزي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي، إن الأطقم الطبية تقوم بملحمة لم يشهدها القطاع الطبي من قبل في ظل انتشار فيروس كورونا .





الأطقم الطبية تضحي بحياتها من أجل إنقاذ حياة المصريين من جائحة كورونا ". وأضاف محمد فوزي في مداخلة هاتفية على التليفزون المصري، :"أجل





وتابع محمد فوزي:" الدولة استثمرت في القوى البشرية في القطاع الطبي ومنها رفع كفاءتهم عن طريق التدريب والتعليم الطبي المستمر وجائحة كورونا عجلت بالتعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية"، مضيفا:" في فترة الجائحة دربنا اعدادا كبيرة من الاطباء لتقديم خدمة طبية للمريض والطبيب وحماية الأطقم الطبية باكملها ".





واكمل محمد فوزي:" تم تدريب 3 آلاف من الأطقم الطبية على مكافحة العدوى وكيفة ارتداء وسائل مكافحة العدوى، و تم تدريب 600 طبيب على أعمال الرعاية المركزة وتم تدريب 1600 ممرضة من مستشفيات الحميات والصدر على أعمال الرعاية المركزة".



