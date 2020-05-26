AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار وزيرة الصحة: اللي قال إن الأطباء بتستقيل ما يعرفش ولادنا المصريين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:26 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، إن وزارة الصحة تولي الأطقم الطبية اهتمامًا كبيرًا، لأنهم الركن الرئيسى فى مواجهة فيروس كورونا.


وأضاف شريف وديع، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أقوى النظم الطبية فى العالم تعرض أطباؤها للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن وزارة الصحة والدولة تولى أولادهم الذين فى خط المواجهة الأول ضد الفيروس الرعاية الكاملة.


وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، أن الوزارة أكدت عبر بيانات أصدرتها أمس، توفير المستلزمات الطبية والوقائية، حرصا على الأطباء وأطقم التمريض من انتقال فيروس كورونا لهم.


اقرأ ايضا:الشئون الصحية بالاسماعيلية: الأطباء لا يتأثرون بشائعات الجماعات الإرهابية


وأوضح شريف وديع، أنه تم توفير فى كل المستشفيات على توفير الأسرة داخل المستشفيات خاصة بالأطباء والأطقم الطبية، لافتا إلى أنه يتم إجراء فحوصات الـ PCR الأطباء وأطقم التمريض قبل دخولهم وخروجهم من مستشفيات العزل.


وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، إلى أن وزارة الصحة لم ترصد استقالات الأطباء كما أشيع خلال الساعات الماضية، معقبا "اللى قال الشائعات دى ما يعرفش المصريين اولادنا الأطباء وأنهم لن يتخلوا عن المرضى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار وزيرة الصحة: سنحاسب المقصرين في وفاة الدكتور وليد بمستشفى المنيرة.. فيديو

20 مستشفى للعزل.. الصحة: 3% فقط من المرضى يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعى

الشئون الصحية بالإسماعيلية: الأطباء لا يتأثرون بشائعات الجماعات الإرهابية

ترشيحاتنا

رياح وغيوم.. طقس غير مستقر يضرب السعودية اليوم

مصرع الإعلامية شيرين جمال في حادث سير أليم

رئيس الدفاع الجديدي يهاجم إدارة الزمالك ويثني على الأهلي بسبب أحداد وأزارو

عبوة ناسفة.. صافرات الإنذار.. واقتحام قاعدة للجيش.. ماذا يحدث بـ إسرائيل؟

مستشار وزيرة الصحة: اللي قال إن الأطباء بتستقيل ما يعرفش ولادنا المصريين

بشرى سارة.. نجاح أدوية سيولة الدم ومثبطات المناعة فى علاج مصابي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة.. أخصائية تغذية توضح فوائد زيت جوز الهند

طمعا في ممتلكاتها.. زوج يقتل شريكة حياته بـ ثعبان كوبرا أثناء نومها.. تفاصيل

بفستان لافت.. شمس الكويتية بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد