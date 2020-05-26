مستشار وزيرة الصحة: اللي قال إن الأطباء بتستقيل ما يعرفش ولادنا المصريين

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، إن وزارة الصحة تولي الأطقم الطبية اهتمامًا كبيرًا، لأنهم الركن الرئيسى فى مواجهة فيروس كورونا.





وأضاف شريف وديع، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أقوى النظم الطبية فى العالم تعرض أطباؤها للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن وزارة الصحة والدولة تولى أولادهم الذين فى خط المواجهة الأول ضد الفيروس الرعاية الكاملة.





وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، أن الوزارة أكدت عبر بيانات أصدرتها أمس، توفير المستلزمات الطبية والوقائية، حرصا على الأطباء وأطقم التمريض من انتقال فيروس كورونا لهم.





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وأوضح شريف وديع، أنه تم توفير فى كل المستشفيات على توفير الأسرة داخل المستشفيات خاصة بالأطباء والأطقم الطبية، لافتا إلى أنه يتم إجراء فحوصات الـ PCR الأطباء وأطقم التمريض قبل دخولهم وخروجهم من مستشفيات العزل.





وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، إلى أن وزارة الصحة لم ترصد استقالات الأطباء كما أشيع خلال الساعات الماضية، معقبا "اللى قال الشائعات دى ما يعرفش المصريين اولادنا الأطباء وأنهم لن يتخلوا عن المرضى".