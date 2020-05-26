الشئون الصحية بالإسماعيلية: الأطباء لا يتأثرون بشائعات الجماعات الإرهابية

قال الدكتور سعيد مأمون، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، إن الأطباء لن يتخلوا عن واجبهم، مؤكدا أن جميع مصابى فيروس كورونا في مستشفى العزل الصحي بأبو خلفية يتلقون خدمة مماثلة ولا تفرقة بين المواطنين.

وأضاف سعيد مأمون، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع بدء تشغيل مستشفى أبو خليفة عملت وزارة الصحة ومديرية الصحة بالاسماعيلية على تدريب الأطباء وأطقم التمريض على الإجراءات الاحترازية في التعامل مع المصابين لعدم انتقال العدوى إليهم، إضافة إلى توفير المعدات الوقائية لهم.

وتابع: عند بدء تشغيل مستشفى أبو خليفة للعزل، توفر بها 20 طبيبا اختياريا وليس إجباريا، وكانت المستشفى فى حاجة إلى 40 من أطقم التمريض فتقدم للخدمة بالمستشفى 90، جميعهم كانوا يتسابقون للتواجد فى مستشفى العزل.

وأوضح مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية قبل دخول الأطباء وأطقم التمريض إلى مستشفى العزل يتم إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وتوفير كافة الوقائيات الطبية وسبل الاعاشة للجميع، وعند الخروج يتم فحوصات الـ PCR.

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وكشف سعيد مأمون خلال الـ 14 يوم عمل لو شعر أى طبيب أو أطقم التمريض بارتفاع درجات الحرارة أو أي أعراض عليهم يتم عمل مسحات لهم والنتائج تظهر خلال 6 ساعات، مشيرا إلى أنه لا يتم إجراء أى طبيب أو فرد من الأطقم الطبية على العمل داخل مستشفيات العزل كما يشاع حاليا.

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية، إلى أن مستشفى أبو خليفة استقبلت 50 مصابا بفيروس كورونا من الأطقم الطبية من محافظات عدة وتلقى جميعهم الرعاية الصحية الكاملة، مردفا، كافة المستلزمات الوقائية متوافرة فى المستشفى.

وأكد مدير مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية، أن دعوات والشائعات من الجماعات الارهابية، لا تؤثر على الأطباء اطلاقا.