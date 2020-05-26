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الصحة: الأطقم الطبية هم ثروة مصر.. ومخزون المستلزمات الوقائية يكفي أسبوعين لكل مستشفى للعزل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:31 م
الأطقم الطبية
الأطقم الطبية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة إن ثروة مصر حاليا هى الأطقم الطبية وتقدم ملحمة كبيرة فى إيجاد علاج لفيروس كورونا.

وأضاف "غنيمة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهم أولويات الخطة الخاصة بالأطقم الطبية للتعامل مع فيروس كورونا هى الحفاظ على سلامتهم ومكافحة العدوى، حيث تم إنشاء دليل لمكافحة العدوى وتدريب الأطباء عليه.

وأوضح أن هناك فرقا من مكافحة العدوى من الوزارة مهمتها الأساسية التأكد من توزيع دليل مكافحة العدوى للأطباء واستعمال الواقيات الشخصية الخاصة بهم.

وأشار إلى أن كل ما يتعلق بكورونا من بروتوكولات أو مكافحة عدوى تم مراجعته من وزارة الصحة العالمية ومعتمد، لافتا إلى أن جميع التوقيتات من أساليب التطهير ومعداته تكون محددة.

وأكد أن هناك تواصلا مباشرا من قبل وزارة الصحة لجميع المستشفيات واللجنة العلمية المسؤولة عن وضع البروتوكولات وتنفيذها من قبل الأطقم الطبية، بالإضافة إلى إنشاء لجان.

وأفاد أن هناك تعليمات من وزارة الصحة بأن مخزون المستلزمات الوقائية يكفي أسبوعين بكل مستشفى خاصة بالعزل.
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