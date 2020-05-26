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20 مستشفى للعزل.. الصحة: 3% فقط من المرضى يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعى

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعايات والطوارئ: إنه يوجد حتى الآن 20 مستشفى للعزل تابعة لوزارة الصحة المصرية، بجانب 230 مستشفى لتقديم الخدمة لمصابي كورونا حتى يتم نقلهم.

وأضاف "وديع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه يوجد مستشفيات العزل ما يقترب من 3000 سرير، من بينهم 519 سريرا للعناية المركزة، موضحا أنها تعتبر نسبة ممتازة بالنسبة للرعايات والأسرة.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال فى المستشفيات والأسرة العادية بها ما يقترب من 90%، بالإضافة إلى 60% بالنسبة لإشغال الرعايات المركزة.

وأوضح أنه لا يوجد أى نواقص فى الأجهزة الطبية بمستشفيات العزل، بل يوجد وفرة منها فى هذا الوقت، لافتا إلى أن نسبة المرضى لأجهزة التنفس الصناعى ليست عالية، حيث إنها لا تتعدى الـ3% منهم.

وتابع أن الدولة مهتمة بالأطقم الطبية، مشيرا إلى أن جميع المنظومات الطبية العالمية أنهارت فى مكافحة كورونا بسبب انهيار الأطقم الطبية، وخاصة الأطباء الذين يعملوا فى خدمة الحالات الحرجة، مؤكدا أن وزيرة الصحة مشددة على توفير الحماية لهم ورعايتهم.
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