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رئيس الإدارة المركزية للمعامل: المسحة الخاصة بالدكتور وليد لم تتأخر.. والتحقيق سيثبت ذلك.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:01 ص
المعامل
المعامل
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل ، إن المعامل المركزية بها 27 اصابة بفيروس كورونا وهذه الاصابات كانت بسبب شخص ياخذ كورسات خارج المعامل .

وأضافت نانسي الجندي خلال  مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولي، أن هذا الشخص ظهرت عليه الاعراض وبعدها قمنا بعمل المسحة له، وأثبتت ايجابية إصابته بفيروس كورونا، وزوجته ايضا قمنا بعمل مسحة لها وثبتت إصابتها .

واوضحت نانسى ، أن أى شخص يتم اصابته من افراد الاطقم الطبية يتم عزله في المستشفى الذي يعمل به .

وأشارت إلى أن المسحة الخاصة بالدكتور وليد الذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا في مستشفى المنيرة، لم تتأخر؛ لأننا نعمل بطريقة مميكنة .

ونوهت إلى أن اقصى وقت لخروج نتيجة العينة؛ هو 24 ساعة وهناك تحقيق جار بسبب وفاة الدكتور وليد الذي يعمل في مستشفي المنيرة  وسيثبت ذلك.
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