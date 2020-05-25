أهم أولويات الوزارة والدولة.. رئيس قطاع الطب العلاجي يوضح خطة حماية الأطقم الطبية ..فيديو

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي ، إن خطة حماية الأطقم الطبية كانت من اهم اولويات وزارة الصحة والدولة المصرية قبل البدء في خطة مكافحة فيروس كورونا .





واضاف مصطفى غنيمة خلال مداخلة هاتفية علي قناه اكسترا نيوز ، ان جميع الاجراءات الوقائية وبروتوكول مكافحة العدوى تم العمل علية واعتمادة من منظمة الصحة العالمية بالاضافة الي توفير المعدات الوقائية اللازمة لهم عند التعامل مع المرضى .





واوضح رئيس قطاع الطب العلاجي، أن الأطقم الطبية تم تدريبهم علي التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا من خلال فيديوهات تعليمية .





وتابع : أن مصر من الدول القليلة التي تقوم بالكشف والتحليل الى الاطباء قبل الدخول إلى مستشفيات العزل والعمل بها .



