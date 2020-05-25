رئيس قطاع الطب العلاجي: جميع مستشفيات العزل تقوم بدورها على أكمل وجه.. فيديو

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي ، إن الخطة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا التي قمنا بالعمل عليها قبل ظهور اول حالة إصابة كان أهم جزء بها هو الوقاية .





واضاف مصطفى غنيمة خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، ان مصر بها الآن 20 مستشفي عزل في جميع أنحاء الجمهورية ويقومون بتقديم الخدمة الطبية علي أكمل وجه وبكفاءة عالية جدا .





واوضح رئيس قطاع الطب العلاجي، أن جميع المستشفيات بها جناح للأطقم الطبية وجميع الأطقم الطبية المصابة تم علاجهم بها .





وتابع : أننا قمنا بتجهيز 320 مستشفى علي مستوى الجمهورية حتي لا يحدث هناك تكدس بسبب الحالات المشتبه في اصابتها .



