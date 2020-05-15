إصابة نائب مدير الطب العلاجي بصحة الشرقية بفيروس كورونا

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ، إصابة الدكتور إياد درويش، نائب مدير الطب العلاجي بالمديرية، بفيروس " كورونا " المُستجد.





وأضاف المصدر أنه تم نقل نائب مدير الطب العلاجي بالمديرية إلى مستشفى العزل ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.





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ومن جانبه فقد قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مستشفي العزل بقرية شيبة بمركز الزقازيق، والذي تم تخصيصه من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، لعزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد 'كوفيد ١٩"، وقام وكيل الوزارة للاطمئنان على انتظام سير العمل، وعلي الجيش الأبيض بالمستشفى، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوفير أية احتياجات لإستكمال العمل بكفاءة عالية.





وخلال الزيارة قام "مسعود" بالتأكد من إتباع كافة سياسات مكافحة العدوي للفريق الطبي، وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بشكل مستمر يوميًا وبطريقة آمنة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال الظروف الراهنة، كما قام وكيل الوزارة بمناقشة خطة العمل مع الفريق الطبي، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وبروتوكول العلاج للحالات الإيجابية، والحالات التي تحولت من إيجابية إلي سلبية، كما قام بالتأكد من توافر المخزون الكافي من المستلزمات الوقائية.