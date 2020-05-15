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محافظات

انتصروا على كورونا .. طبيبة "الأحرار" تغادر مستشفى العزل برفقة زوجها وبناتها.. تفاصيل

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:29 م
خروج طبيبة مستشفي
خروج طبيبة مستشفي الأحرار وزوجها وبناتها من مستشفي العزل
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محمد الطحاوي

أكدت الدكتورة منار سامي طبيبة الأمراض الصدرية بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينه الزقازيق خروجها هي وزوجها الدكتور أحمد ابراهيم طبيب الباطنة بنفس المستشفى وأسرتهما من مستشفى الباجور للعزل الصحي بمحافظه المنوفية بعد تماثلهم جميعا للشفاء.


وأكدت "منار" عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي سلبية العينة الأخيرة وتماثلها للشفاء هي وأسرتها وعودتهم جميعا للمنزل.


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ومن جانبه فقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بالجهد المبذول والدور البطولي الذي يقوم به الأطباء وفرق التمريض من تقديم كافه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالفيروس في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد .


وأعلن المحافظ عن  دعمه الدائم  والمستمر لهم في ظل ما يواجهونه من ضغوط خلال الفترة الطارئة الحالية ، باعتبارهم يمثلون مصدر الأمان والطمأنينة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولما يقومون به من عمل بطولي من أجل حصار الفيروس وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.


وقال المحافظ: "لن ننسى من ضحوا بأرواحهم من الأطقم الطبيه والتمريضيه  أثناء تاديه واجبهم  في علاج المصابين بالجائحه مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكامل طاقتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال توفير كافة  المستلزمات الطبيه والوقائيه لجميع مستشفيات العزل بنطاق المحافظه لحمايه الأطباء أاطقم التمريض ، تنفيذًا للإجراءات  الإحترازية والوقائيه المتخذه لمواجهة الفيروس".


يُذكر أن الدكتوره منار سامي قد نقلت لمستشفي الباجور للعزل الطبي بمحافظه المنوفية بعد تأكد أصابتها بفيروس كورونا المستجد  بتاريخ 28 ابريل الماضي نتيجة مخالطتها وزوجها الطبيب حالة طارئة مصابه بالفيروس ، وبعد بضعة أيام ظهرت أعراض الإصابة علي الزوج الذي نقل لذات المستشفي وبعدها لحقت بهما الطفلتان 4 سنوات و6 سنوات وأم الزوج بعد تأكد أصابتهم نتيجة مخالطة الوالدين.

انتصروا على كورونا .. طبيبة "الأحرار" تغادر مستشفى العزل برفقة زوجها وبناتها.. تفاصيل
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